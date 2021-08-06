Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu 10. kilometrede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsü durduruldu. İncelemelerde bulunan polis ekipleri R.K. isimli bir yolcunun durumundan şüphelenerek üst araması gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda şahsın üzerinden 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yaptılar, uyuşturucu ile yakalandılar Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde trafik kazasına karışan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi.

Aranıyordu, uyuşturucu ile yakalandı Kütahya'da, Motosikletli Polis Timleri'nce parkta yapılan GBT sorgulamasında arama kaydı bulunan bir şahsın üzerinde 0,18 gram metamfetamin ele geçirildi.