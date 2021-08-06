Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı. Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

Sağkaya: Yangınlar planlı bir şekilde çıkarıldı Sağkaya, orman yangınlarının bilinçli ve planlı bir şekilde çıkarıldığına dikkat çekerek “Üst akıl her şeyi hesaplamış. On günlük meteoroloji raporlarını incelemişler. Rüzgârın yönüne, nem oranına, yağmur durumuna bakmışlar” diye konuştu.