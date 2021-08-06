Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Kocaeli'de yaşandı. Otomobil sürücüsü karşıdan gelen motor sürücüsyle çarpıştı. Kaza üzerine panik yapan şoför, ailesini olay yerinde bırakıp ortadan kayboldu.

ÖNCE MOTORA, SONRA BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille seyir halinde olan S.Ü., aynı istikamette seyir halinde olan T.Y. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile hızını alamayan S.Ü. yönetimindeki otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Motosiklet sürücüsü T.Y., otomobilde bulunan A.N.Ü. ve E.A.Ü. bir yolcu yaralanırken otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Manisa'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul’dan Aydın’a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı Yozgat’ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza yaptılar, uyuşturucu ile yakalandılar Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde trafik kazasına karışan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi.