Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi’ne gelen 15 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Veysel Gedik iddiaya göre, ailesine sıkıldığını ve Şanlıurfa'ya gitmek istediğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Ailesinin arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Ekipler, kayıp gencin gidebileceği güzargahlardaki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken AFAD ve sivil arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler de bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları inceleme neticesinde gencin, mahalleden ayrıldığı belirlendi.

Ortadan kaybolan genç, otostop yaparken bir sürücünün durumdan şüphelenerek ekiplere haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Erenler ilçesinde bulunan genç jandarma ekiplerince Dokurcun Mahallesindeki ailesine teslim edildi.

26 yaşındaki üniversite öğrencisi sırra kadem bastı Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da kaybolan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan'dan 4 gündür haber alınamıyor. En son Yanartaş bölgesi içinde güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Işıtan'ı arama çalışmalarını takip eden baba ve abla, çalışmalara daha fazla kurum ve bölgeyi iyi bilen yerel halkın destek vermesini istedi.

Kız kardeşler bir anda sırra kadem bastı Afyonkarahisar’da kıt kanaat geçinerek, yoksulluk ile mücadele eden bir ailenin iki kızı birden 4 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Bir taraftan geçim savaşı veren diğer taraftan psikolojik sorunları olduğu için engelli olan eşine bakmak zorunda kalan gözü yaşlı baba, iki kızı birden ortadan kaybolunca adeta yıkıldı. Anne ve baba biri 15 diğeri 14 yaşında olan kızlarının bulunmasını istiyor.

Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı, yanındaki 3 kişi gözaltına alındı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 3 gün önce, çalıştığı işyerinin sahipleriyle birlikte avlanmak için ormana giden Murat Yıldız (45), sırra kadem bastı. Jandarma ve AFAD ekipleri ile komandolardan oluşan 100 kişilik ekip Yıldız'ı ararken, çelişkili ifade verdiği belirtilen yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.