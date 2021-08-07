Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Mimar Sinan Apatmanı 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve kız kardeşinden haber alamayan Selda Şeber, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri ile balkon kapısından içeri giren polis ekibi anne Müşerref Şeber’i (72) kanepe üzerinde, kızı Semra Pişkin’i (43) ise başka odada halı üzerinde hareketsiz olarak buldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Semra Pişkin’in epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Cenazeler savcının olay yeri incelemesinin ardından ölüm sebebinin netlik kazanması için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Annesinin ve kız kardeşinin cenazesinin kaldırılmasına yardımcı olan İzzet Pişkin ise gözyaşlarını tutamadı.