Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 04.40 Balıkesir Edremit OSB Çevre yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi olay mahallinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 18 kişi ise yaralandı.

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kahreden kaza ile ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada "Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.