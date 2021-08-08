Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da devam eden orman yangınları içerisinde en yoğun çalışmanın yürütüldüğü bölge Köyceğiz. Söndürme çalışmaları Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasındaki bölümde yoğunlaştırılmış durumda. Bu bölgeye hava araçları uçaklar ve helikopterler yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.

Seydikemer ilçesi Karaköy’de çıkan yangının çevresi ekipler tarafından çevrildi. Milas’ta devam eden ve Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf edilen orman yangınına bugün havadan 12 helikopter müdahale edecek şekilde planlama yapıldı. Karadan 100'e yakın arazöz ve 400’e yakın personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangınların faturası 5,5 milyar TL Türkiye’de orman yangınları hızla kontrol altına alınırken, tahribatın maddi boyutu da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Yatağan alev alev! Yangına müdahale sürüyor Muğla’da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın sahasında uçaklar da aktif görev alıyor. Yatağan ilçesi kırsal Hacıveliler Mahallesi'nde başlayan orman yangını durdurulamıyor.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı.