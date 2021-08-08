Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’nda dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre mahallede ailesi ile birlikte yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin (45) üzerine fırtına nedeniyle kopan bir tabela düştü. 1 çocuk annesi kadın başına aldığı darbeler ile ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki’yi ise babası öperek sakinleştirdi.

Cenaze, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı. Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kafasına tabela düşen kadın ölümden döndü Erzincan’da etkili olan rüzgârın savurduğu tabela bir kadının üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Reklam tabelası kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen reklam tabelası yerinden sökülerek kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü.