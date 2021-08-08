Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüpheli ölüm Malatya'da gerçekleşti. Müstakil evde yalnız yaşadığı öğrenilen şahıs, rahatsızlanması üzerine komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Taburcu olduktan bir süre sonra yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Ölümünün şüpheli bulunmasından sonra evine giden ekipler, içinde eser miktarda kolonyanında bulunduğu bir sıvı karışım buldu.

2 DEFA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göletaltı Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 43 yaşındaki Celal Kavak, sabah saatlerinde fenalaştı. Kavak'ın fenalaştığını gören komşuları, şahsı bölgede bulunan bir sağlık kuruluşuna götürürken, Kavak buradaki tedavisinin ardından evine döndü.

Bir süre sonra tekrar fenalaşan Kavak evinin önünde yere yığılırken, bölgede geçen komşusunun durumu fark etmesinin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EVİNDE NE OLDUĞU BELİRSİZ BİR SIVI BULUNDU

Doktorlar tarafından ölümü şüpheli bulunan Celal Kavak'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri şahsın ikametinde inceleme yaptı.

Celal Kavak'ın evinde yapılan incelemelerde kolonya ağırlıklı sıvı maddelerden oluşan bir karışım bulundu. Şahsın bu karışımdan aldıktan sonra fenalaştığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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