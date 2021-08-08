Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 yaşındaki A.Y.Ç, Uzunkum mevkiinde denize girdi. Genç dev dalgalara rağmen açıldı. Ancak geri dönemedi. Gencin çırpındığını gören bir vatandaş peşinden gitti. Bu sefer ikisi de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu sefer çevredekiler ip bağladıkları can simidini gençlere fırlattı. Simidi tutmayı başaran ikili sağ salim kıyıya çıkarıldı. A.Y.Ç hastaneye kaldırılırken onu kurtarmak isteyen şahsın herhangi bir tehlikesi olmadığı için herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Öte yandan, bu korku dolu anlara kameralara yansıdı.

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