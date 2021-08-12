Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yeniden ayyuka çıkmasına neden olan delta kabusu yayılmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 58 kişi, koronavirüsün delta varyantını taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine katantinaya alındı.

28 NORMAL TAŞIYICI 58 DELTA

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde 120 kişiden korona virüs testi alındı. Bu kişilerden 58'inin delta varyantı taşıdığı 28'inin ise normal taşıyıcı olduğu belirlendi. Korona virüs testi pozitif olan 28 kişinin içinde 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Testi pozitif çıkanların karantinaya alındığı kaydedildi.

Vakalar arttı, 20 mahallede 33 ev karantinaya alındı Sakarya'da koronavirüs vakalarının artmasının ardından, 20 mahallede toplam 33 evin karantinaya alındığı öğrenildi.

Düğüne gidenler korona oldu, tüm mahalle karantinaya alındı Eskişehir'de 16 kişi gittikleri düğünden korona olup dönünce, ikamet ettikleri 350 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.