Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da erkek arkadaşından iki gündür haber alamayan kadının yardım istemesi üzerine evine girildi. Ekipler eve girdikten sonra talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİLİNİN PARK HALİNDE OLMASI DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. kattaki dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bilgisayar mühendisi Mehmet Bayrakçı'dan (40) iki gündür haber alamayan kız arkadaşı, arkadaşlarından yardım istedi. Evin klimasının çalışması ve Bayrakçı'nın otomobilinin de park halinden olması nedeniyle polise haber verildi.

CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısını açtıklarında, Bayrakçı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şeker ve tansiyon hastalığı bulunan Bayrakçı'nın yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheli olay! Anne ve kızı evinde ölü bulundu Annesinden ve kız akrdeşinden haber alamayan kadının polislere haber vermesi üzerine eve giren ekipler, yaşlı kadın ve kızını ölü olarak buldu.

45 yaşındaki ünlü Avustralyalı aktör evinde ölü bulundu Avustralya dizisi Home and Away’in yıldızı Dieter Brummer (45), Sidney yakınlarındaki Glenhaven’de evinde ölü bulundu. Ceset, adli tıpta incelemeye alındı. Yeni Güney Galler polisi, olayda herhangi bir şüpheli durum olmadığını bildirdi.

Evinde ölü bulunmuştu... Kahreden gerçek Aydın'da kötü kokuların gelmesi sonrasında, ekiplerin çağrıldığı kadının evinde cesedi bulundu.