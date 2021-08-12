Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin'de ikamet eden 17 yaşındaki Kadir Mengükan, Arhavi ilçesine bağlı Kıyıcık Plajı'nda akşam saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen genç, dalgalar kapılarak kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, çalışmaları sürüyor.

8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne sinir krizi geçirdi Antalya’da 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk, otelin olimpik havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ve hala ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.



Piknik faciaya döndü: Kardeşler boğuldu Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden 3 kardeş baraj gölüne girdikleri gibi kayıplara karıştı. 2'sinin cesedine ulaşılırken 1'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.