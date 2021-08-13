Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 00.58'de ve 9,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 49,25 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla'da korkutan deprem Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentte uzun süre hissedilen deprem panik oluşturdu.