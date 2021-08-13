Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebze’ye bağlı Eskihisar Mahallesi, Feribot yolu üzerindeki ormanlık alan geçtiğimiz günlerde ateşe verilerek yakılmak istendi. Neyse ki yangın büyümeden söndürüldü. Bu olayın gerçekleştiği yerin 50 metre ötesinden bugün de alevler yükseldi. Dumanları şans eseri fark eden Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan, otomobiline atlayıp bölgeye gitti.

ALEVLERİN YAYILMASINI ENGELLEDİ

Hemen aracının bagajındaki yangın söndürme tüpünü alarak alevlere müdahale etti. Muhtar, yangının yayılmasını engelleyerek ormanı kurtardı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Özcan “Muhtarlıkta oturuyordum. Dumanları gördüm, arkadaşlarla birlikte hemen ormana gittim. Alevler yayılmadan söndürdük” dedi.

Şanlıurfa Hipodromu'ndaki yangın kontrol altında Şanlıurfa Hipodromu'nda atların bulunduğu ahırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Pakdemirli: Büyük yangınlar söndürüldü Bakan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz yangının kontrol altına alındığını açıklayarak, büyük yangınların tamamen söndürüldüğünü duyurdu.