Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine gelen ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor. Gece gündüz demeden titizlikle çalışan ekipler, bütün yapıların özellikle alt katlarını tek tek inceliyor. Su ve çamurları temizleyen ekipler, Kastamonu Bozkurt'taki bir binanın bodrum katında mahsur kalan horoz ile karşılaştı. Su ve balçık dolu binaya giren ekipler, horozu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, sahibini bulamadıkları takdirde hayvanı kendilerinin bakacağını ifade etti.
Savaş alanı değil; Bozkurt... Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta ise felaketin izleri görülüyor.
Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından umutlu bekleyiş sürüyor Bozkurt’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle çöken binada eşi ve 3 kızı bulunan Mustafa Avcı’nın umutlu bekleyişi sürüyor.
Balçığın içinden horoz çıktı
Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, bir binanın altında horoz buldu. Dört gündür mahsur kalan horoz kurtarıldı.
Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine gelen ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor. Gece gündüz demeden titizlikle çalışan ekipler, bütün yapıların özellikle alt katlarını tek tek inceliyor. Su ve çamurları temizleyen ekipler, Kastamonu Bozkurt'taki bir binanın bodrum katında mahsur kalan horoz ile karşılaştı. Su ve balçık dolu binaya giren ekipler, horozu bulunduğu yerden çıkardı.
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