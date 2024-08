8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor!

2002 yılından itibaren her yıl 8 Ağustos “Uluslararası Kedi Günü” olarak kutlanıyor. Hayvan Refahı Fonu (IFAW) girişimiyle belirlenen bu güne ek olarak Polonya 17 Şubat, Rusya, 1 Mart, ABD 29 Ekim'i Dünya Kediler Günü olara kutluyor. Bu günlerde pek çok kedi fotoğrafı objektiflere yansıyor. Sokaklarda zor şartlardan kurtarılarak sahiplenilen farklı cinslerde kedilerden ülkelere has olan kedilere, her birinin sevimli halleri paylaşım rekorları kırıyor. İşte kedilere dair bazı bilgiler...