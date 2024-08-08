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Haberler > Yaşam > 8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor!

8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, AA
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8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor!

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi, AA

2002 yılından itibaren her yıl 8 Ağustos “Uluslararası Kedi Günü” olarak kutlanıyor. Hayvan Refahı Fonu (IFAW) girişimiyle belirlenen bu güne ek olarak Polonya 17 Şubat, Rusya, 1 Mart, ABD 29 Ekim'i Dünya Kediler Günü olara kutluyor. Bu günlerde pek çok kedi fotoğrafı objektiflere yansıyor. Sokaklarda zor şartlardan kurtarılarak sahiplenilen farklı cinslerde kedilerden ülkelere has olan kedilere, her birinin sevimli halleri paylaşım rekorları kırıyor. İşte kedilere dair bazı bilgiler...

8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 1. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 2. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 3. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 4. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 5. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 6. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 7. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 8. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 9. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 10. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 11. Resim8 Ağustos Dünya Kedi Günü dünyanın her yerinde kutlanıyor! - 12. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi, AA
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