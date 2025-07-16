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İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Boğazı&#039;ndaki kaçak yapılar yıkılmaya devam ediyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Boğazı'ndaki ünlü restoran ve oteller için yapılan kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Bebekte yıkılan kaçak yapılar havadan görüntülenirken gözler diğer işletmelere çevrildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahallelerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca birçok yapılarda kaçak eklentiler olduğu ihbarı yapılmıştı.

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonrasında yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği belirlenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı sonrasında Boğaz'daki işletmelerin kaçak eklentilerinin yıkımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından başlanmıştı.

Kaçak yapıların bulunduğu Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ve Ottoman Otel hakkında yıkım kararı verilmişti. Söz konusu yapılar Boğaz'da Bebek-Arnavutköy hattında yer alırken, yapıların yıkımında gelinen son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Boğaz hattındaki birçok farklı parselde yer alan benzer nitelikteki kaçak eklentilerin yıkımının, belirlenen takvim çerçevesinde eylül ayı başına kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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