Olay yeri Isparta: Bir köyü yakarak yok edecekti! Köylüleri anonsla yardıma çağırdı

Isparta'da kendine ait hobi bahçesindeki otları yakan O.Ş., kontrolü sağlayamayınca 8 dönümlük arazinin küle dönmesine neden oldu. Tarlası yanan komşusu, anonsla köylüyü yardıma çağırdığını söyleyip "O.Ş.'yi arayıp neden böyle yaptığını sordum, telefonu yüzüme kapattı. Ben şahsen bu kaçan adamdan şikayetçiyim" dedi.

Yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ederken sorumsuz bazı kişilerin çıkardığı alevlerden biri de Isparta'da oldu. Yalvaç'ın Hisarardı köyünde hobi bahçesi olan O.Ş., otlarını yakmak istedi. Ancak kontrolsüz yanan ateş bitiğinde henüz hasadı yapılmamış yulaf tarlasına sıçradı.

8 DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜL OLDU

Alevlerin büyüdüğünü gören O.Ş.'nin olay yerinden hızla uzaklaştığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi. Yangını fark eden tarla sahipleri, kendi imkanlarıyla su tankeriyle müdahale etmeye çalıştı ancak yetersiz kaldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki meyve bahçelerine kadar yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 dönümlük arazi yanarak küle döndü.

ANONSLA KÖYLÜLERİ ÇAĞIRDI

Yangınla ilgili konuşan Hisarardı köyü Muhtarı Hasan Aydın, "Ben başka bir yerde su çalışması yapıyordum. Muhtar bir arkadaşım arayıp ‘köyde yangın var' dedi. Hemen motoruma binip geldiğimde bahçeme doğru yoğun dumanın geldiğini gördüm.

O anda her yerin yandığını fark ettim ve hemen hem itfaiyeyi hem jandarmayı aradım, camiden de anons yaptırarak köylüleri yardıma çağırdım. Hep birlikte yangına müdahale ettik. Burası daha önce de dört kez yandı. Eğer yangın bu kez de kanalın öbür tarafına geçseydi, bir ay uğraşsak söndüremezdik" dedi.

TELEFONU YÜZÜNE KAPATMIŞ

Yangını çıkaran şahsın sorumsuzca davrandığını dile getiren Aydın, "Kontrolsüz bir şekilde ateş yakan O.Ş.'yi arayıp neden böyle yaptığını sordum, telefonu yüzüme kapattı. Biz tarlaları yanan vatandaşlar olarak bazıları şikayetçi oldu, bazıları olmadı. Ben şahsen bu kaçan adamdan şikayetçiyim. Böyle sorumsuzluk devam ederse bu işin sonu gelmez" dedi.

Yangınla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.