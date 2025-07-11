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Isparta'da feci kaza! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Isparta&#039;da feci kaza! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada bir kişi, olay yerinde hayatını kaybederken; 2 otomobildeki 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Isparta-Konya kara yolu Sorkuncak Köyü mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 32 AE 444 plakalı otomobil ile 01 ATG 940 plakalı otomobil çarpıştı.

Isparta'da feci kaza! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Raziye Kura'nın (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

Isparta'da feci kaza! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

9 YARALI VAR

İki otomobildeki 9 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da feci kaza! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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