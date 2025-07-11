Isparta'da feci kaza! Görüntüler korkunç: Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada bir kişi, olay yerinde hayatını kaybederken; 2 otomobildeki 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Isparta-Konya kara yolu Sorkuncak Köyü mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 32 AE 444 plakalı otomobil ile 01 ATG 940 plakalı otomobil çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Raziye Kura'nın (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi
9 YARALI VAR
İki otomobildeki 9 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş