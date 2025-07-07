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Isparta'da patpat devrildi! 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Isparta&#039;da patpat devrildi! 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
Isparta, Yalvaç, Trafik Kazası, Patpat, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Olkan Turan'ın kullandığı patpat, duvara çarparak devrildi. Feci kazada Olkan Turan ve Necla Turan hayatını kaybederken, 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Eyüpler köyü mevkiinde Olkan Turan yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak devrildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Necla Turan (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Olkan Turan ile 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Olkan Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Necla Turan ve Olkan Turan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, küçük çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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