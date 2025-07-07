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Aksaray'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! "Tüm yönleriyle araştırılıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aksaray&#039;da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! &quot;Tüm yönleriyle araştırılıyor&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli termosifon üretimi ve sıcak su boyler (ısıtıcı) kazanları yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle kazan patlaması meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Aksaray Valiliği, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığını açıkladı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, endüstriyel ısı sistemleri ve basınçlı kazan üretimi yapılan fabrikada saat 08.45 civarında patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Aksaray'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Patlamada Yakup Gül (40), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var!

"TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"

Aksaray Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sıcak su boyler kazanları ve elektrikli termosifon üretimi yapan bir fabrikada iş kazası meydana gelmiştir. Kazada fabrika çalışanı Yakup Gül hayatını kaybetmiş, 3 çalışan ise hafif yaralanmıştır. Yaralıların sağlık durumları iyi olup, tedavileri yapılmıştır. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari süreç başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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