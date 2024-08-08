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Merkez Bankası açıkladı: Kirada düşüş ne zaman olacak?

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Merkez Bankası açıkladı: Kirada düşüş ne zaman olacak?

Ekonomi Haberleri

MB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, kira düzenlemesi ile ilgili sorulan soruya öncü göstergelerde düşüş sinyalinin olduğunu ancak bunun gecikmeli yansıyabileceğini söyledi. Karahan, önümüzdeki ayları işaret ettiği konuşmasında bunun enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşturmayacağına değindi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Basının karşısına çıkan Başkan Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Hatice Karahan soruları cevapladı. 

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan kiralarla ilgili soruyu, "Öncü göstergeler bize kira fiyatlarında düşüş sinyalleri olduğunu gösteriyor, düşüş biraz gecikmeli olabiliyor" şeklinde cevapladı.

"DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ"

Karahan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

(Yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılması) Öncü göstergelere dayanarak kira fiyatlarında düşüşü öngörüyoruz. Düzenlemeyle ilgili olarak da takip ettiğimiz göstergeler düzenlemenin katması kaynaklı ek bir enflasyonist baskıya işaret etmiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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