Merkez Bankası açıkladı: Kirada düşüş ne zaman olacak?

Düzenleyen: Çağla Çağlar 8 Ağustos 2024 12:36 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 12:52 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

MB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, kira düzenlemesi ile ilgili sorulan soruya öncü göstergelerde düşüş sinyalinin olduğunu ancak bunun gecikmeli yansıyabileceğini söyledi. Karahan, önümüzdeki ayları işaret ettiği konuşmasında bunun enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşturmayacağına değindi.