2024'ün 3. çeyrek enflasyon raporu açıklandı! Merkez Bankası 2024, 2025, 2026 enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. "2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik." diyen Karahan, "2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz." diye konuştu. Karahan, "2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk." diye de ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Karahan, bir önceki rapor sunumunda, "2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk." açıklaması yapmıştı.

Karahan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dengelenmenin etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Bir önceki rapor döneminden değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. İlerleyen dönemde de bu duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin genelinde daha hızlı bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise indirim yavaşlayarak devam etti.

YURTİÇİ MAKRO EKONOMİK GELİŞMELERE İLİŞKİN TESPİTLER

Net ihracat 2022'nin 3. çeyreğinden bu yana ilk kez yıllık bazda büyümeye pozitif katkı verdi. Böylelikle büyümenin talep yönünden kompozisyonu daha dengeli gerçekleşti. 2. çeyreğe ilişkin veriler ise yurt dışı talepte yavaşlama gösteriyor.

Kartla yapılan harcamalar seviye olarak yüksek olmakla birlikte, son dönemde görece yatay seyretti.

Gıda, giyim, yemek gibi zorunlu harcamaların yatay seyrettiğini görüyoruz. Kuyumculuk, elektronik, araba gibi ihtiyari harcamaların ise son dönemde azaldığını görüyoruz.

Mayıs verilerine göre 2. çeyrekte sanayi üretimi düştü.

Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengelenme devam edecek. Yılın geri kalanında negatif düzeylere düşecek çıktığı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacaktır.

İç talepteki dengelenmeye paralel olarak, dış ticaret dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. Bunun yansımasıyla 2. çeyrekte cari açığın milli gelire oranının yüzde 2.5'in altına gerilediğini düşünüyoruz. Temmuz ayı itibarıyla ise yıllıklandırılmış cari açığın gerilemesini sürdürerek 20 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz.

Parasal sıkılaştırma dönemlerinde cari dengede düzelme olur. Önümüzdeki dönemde de sıkı parasal duruşumuzla uyumlu olarak cari dengedeki olumlu duruşun süreceğini ön görüyoruz.

ENFLASYONDA SON DURUM

Dezenflasyon süreci öngördüğümüz gibi başladı.

Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. Temmuz ayında enflasyon geçici etkiler nedeniyle arttı.

Öncü göstergeler kira enflasyonunda düşüşe işaret ediyor.

Uyguladığımız politikaların bir sonucu olarak son aylarda enflasyon ve kur beklentilerinde önemli bir iyileşme yaşandı.

Kira yıllık enflasyonu tüketici fiyatları, ana gruplar arasında halen yüksek seyri ile dikkat çekiyor. Buna karşın öncü göstergeler bir süredir yönünü aşağı çevirdi. Gerek internetteki ilan fiyatları, gerekse konut kredisine dayanan göstergelerimiz uzun süredir azalış eğilimde.

Tüketicilerin enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarına göre halen yüksek seviyelerde bulunuyor.

2024'ün ilk çeyreğinde kredi talebinin hızlanması, tüketici kredisi büyümesini, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kaynaklı artmasına neden olmuştu. 2. çeyrekten itibaren tüketici kredilerinde büyüme zayıfladı.

Kararlı duruşumuz TL varlıklara ilgiyi artırdı.

Mart ayında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin TL'ye güvenini artırdı, rezervlere olumlu yansıdı. 31 Temmuz itibarıyla TCBM taraflı SWAP bakiyesini sıfıra indirdi. Sonrasında sterilasyon amaçlı olarak ters taraflı SWAP işlemlerine başladık.

22 Mart-2 Ağustos arasında brüt rezervler 26,5 milyar dolar artış gösterirken, net döviz pozisyonumuz 93,1 milyar dolara ulaştı.

MB'NİN ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz.

2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz.

Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecektir.

Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

SORU-CEVAP

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2. ÇEYREKTE NE OLMUŞTU?

Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti. Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ilk çeyrekte cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon lira, cari fiyatlarla dolar bazında 285 milyar 572 milyon dolar olmuştu.

Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül'de açıklanacak. TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23, Yİ-ÜFE yüzde 1,94 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 41,37 olarak gerçekleşmişti.