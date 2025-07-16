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Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Görenler şoke oldu: Yetkililerle irtibata geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doğum, Hayvan, Malatya, Tohum, Yem, Şok, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da besici İbrahim Üstün'e ait büyükbaş hayvan doğum yaptı. Doğumu farklı kılan ise buzağının çift başlı doğması oldu. Mahalleliyi şoka sokan olay sonrası besici, sorunun tohumla yada yem kaynaklı olabileceğinden şüphelendiklerini ve yetkililerle irtibata geçtiklerini anlattı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi ilginç bir olaya tanıklık etti. Besici İbrahim Üstün'e ait büyükbaş hayvan doğum yaptı. Buzağı iki başlı doğdu. 

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Görenler şoke oldu: Yetkililerle irtibata geçtiler - 1. Resim

Mahallede şaşkınlığa neden olan olayda, duruma anlam veremediklerini belirten çiftçi İbrahim Üstün, bugüne kadar benzer bir durumla hiç karşılaşmadıklarını ifade etti.

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Görenler şoke oldu: Yetkililerle irtibata geçtiler - 2. Resim

YETKİLİLERLE İLETİŞİME GEÇTİLER

Olayın incelenmesini isteyen Üstün, sorunun tohumla ya da yem kaynaklı olabileceğinden şüphelendiklerini ve bu konuda bazı yetkililerle iletişime geçtiklerini kaydetti.

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Görenler şoke oldu: Yetkililerle irtibata geçtiler - 3. Resim

İkinciler Mahallesi Muhtarı Mahmut Altan da şimdiye dek böyle bir vaka ile karşılaşmadıklarını belirterek, olayın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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