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Buzağısı hastalandı, dünyası durdu...Yaşlı adamın gözyaşları yürek dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta buzağısı hastalanan Ahmet Çoban, gözyaşlarıyla veteriner kliniği önünde bekledi. Hayvanı bebek gibi seven adamın o anları kamerayla kaydedildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinden gelen görüntü yürekleri sızlattı. Çiçeközü köyünde yaşayan Ahmet Çoban, sıvı kaybı yaşadığı buzağısını veteriner kliniğine götürdü. 

Hayvana serum tedavisi başlatıldı ancak geç kalındığı için tedavinin seyri olumsuz etkilendi. Buzağının başında oturup saatlerce bekleyen Ahmet Çoban'ın gözyaşlarına hâkim olamayıp minik yavruya bir bebek gibi sarılması, görenleri duygulandırdı. Çoban'ın buzağısına gösterdiği ilgi, bir evlada gösterilen şefkati aratmadı.

Buzağısı hastalandı, dünyası durdu...Yaşlı adamın gözyaşları yürek dağladı - 1. Resim

"HAYVAN SAHİBİ GEÇ KALMIŞ"

Yapılan müdahaleyle ilgili olarak Veteriner Hekim Onur Yahşi, "Sabah gelen buzağımız aşırı derecede sıvı kaybı şikâyetiyle geldi. Hayvan sahibi bu durumda biraz geç kalmıştı.

Buzağısı hastalandı, dünyası durdu...Yaşlı adamın gözyaşları yürek dağladı - 2. Resim

Biz de prosedürlere uygun bir şekilde hayvana sıvı sağaltımı yaptık. Sıvı Sağaltımı sonucunda hayvanımız daha iyiye gidecek. Hayvan sahibinin hayvanın başında üzgün olmasının sebebi biraz geç kalınmış olunmasıydı. Bu konuda hayvan sahipleri biraz vurdumduymaz davranabiliyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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