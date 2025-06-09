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Çorum'da viral olan anne kedi sevgisi: Yavrusunu alıp veterinere böyle götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da bir veteriner kliniği, ağzında yavrusuyla yardım istercesine gelen anne kedinin sevimli hallerine tanıklık etti. Veterinerlerin tedavi ettiği yavru kedinin videosu, sosyal medyada 1 günde 1 milyondan fazla kişiye ulaşarak gönülleri fethetti.

Günün en olumlu haberi Çorum'dan geldi. 

SOSYAL MEDYAYI ADETA SALLADI

Şekerpınar Mahallesi 4003. Sokak'ta Veteriner Hekim Celal Han Şahin ve Utku Berk Kızmaz, ağzında yavrusunu taşıyan kedinin sokakta kendilerine doğru yaklaştığını fark edince cep telefonuyla görüntü aldı.

Kedinin veteriner kliniğinin önüne kadar geldiğini gören veteriner, anne ve yavrusunu içeri alıp muayene etti.

Çorum'da viral olan anne kedi sevgisi: Yavrusunu alıp veterinere böyle götürdü - 1. Resim

GÜNÜN EN "SEVİMLİ" HABERİ

Yavru kedide göz enfeksiyonu olduğunu tespit eden veteriner, annenin ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını belirledi.
Tedavinin ardından anne kedi ve yavrusu veteriner kliniğinden ayrıldı.

Yavru kediyi tedavi eden hekim, bu sırada çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Veteriner Hekim Şahin, anne kedi ve yavrusunun videosunun farklı sosyal medya hesaplarında 1 günde 1 milyondan fazla izlendiğini söyledi.

Klinikte otururken ilk anne kediyi fark ettiğini belirten Şahin, "Klinikteyken anne kedi geldi ve sanki yardım ister gibiydi. Yavrusunu bize getirdi. Göz enfeksiyonu için gerekli tedavileri yaptık ve anneye teslim ettik. Bu anları anı olsun diye çektik ve paylaştık. Videonun bu kadar yayılacağını düşünmemiştim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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