Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Adanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı... Önce eşi sonra ev sahibi...

Adanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı... Önce eşi sonra ev sahibi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı... Önce eşi sonra ev sahibi...
Adana, Yoksulluk, Boşanma, Çocuk, Zorluk, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen Bayram Güzeloğlu, ev sahibi tarafından sokağa atıldı. 14 yaşındaki oğluyla ormana çadır kuran adam yaşadığı zorluğu anlattı.

Adana'da 3 yıl önce Serap B., plastik atık toplayarak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Bayram Güzeloğlu'nu 6 çocuğuyla birlikte terk etti. 

Adanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı... Önce eşi sonra ev sahibi... - 1. Resim

OĞLUYLA ORMANDA ÇADIR KURDU

Çocuklarına hem anne hem baba olan Güzeloğlu, 2 hafta önce de merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kirada oturduğu evden çıkarıldı. Gidecek yeri olmayan Güzeloğlu, 14 yaşındaki oğlu Mehmet Güzeloğlu ile birlikte Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi'nde ormanlık alana çadır kurarak, burada yaşamaya başladı.

Adanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı... Önce eşi sonra ev sahibi... - 2. Resim

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bayram Güzeloğlu, "Ev sahibine aylık düzenli olarak 5 bin lira kiramı ödüyordum. Bir gün gelip evi sattığını söyleyip, evden çıkmamı istedi. Ben de gidecek yerim olmadığını söyleyince daha ay dolmadan beni sokağa attı. Çocukla birlikte çadır alıp, ormanlık alana çadır kurup, burada yaşamaya başladık. Hava çok sıcak, burada yaşamak çok zor oluyor ama mecbur kaldık" dedi.

Adanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı... Önce eşi sonra ev sahibi... - 3. Resim

Eşinin de kendisini 6 çocukla birlikte 3 yıl önce terk ettiğini anlatan Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Eşim beni ve 6 çocuğumu terk edip başka bir adamla gitti. Beni bir tarafa bırakın, çocukları bile hiç düşünmedi. Bu yaşadıklarıma çok üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor."

Adanalı Bayram, oğluyla ormana taşındı... Önce eşi sonra ev sahibi... - 4. Resim

Mehmet Güzeloğlu ise çadırda yaşamanın zor olduğunu, geceleri korktuklarını söyleyerek, "Önce annem terk etti, şimdi sokakta kaldık. Annem gideli 3 yıl oldu, hiç görüşmedik. Onu özlüyorum ama o bizi hiç aramıyor. 3 yıldır hiç görüşmedik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladıAyşe'yi katleden Cemil Koç ve 6 kişi adliyeye böyle sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En büyük hayali Osimhen! Gaziantep'in en küçük katmer ustası görenleri şaşırttı - YaşamEn küçük ustanın en büyük hayali ünlü futbolcu için yapmakNesli tükenme tehlikesi altında: Öldürmenin cezası 557 bin TL! "Daha önce böylesini hiç görmedim" - YaşamNesli tükenme tehlikesi altında! Öldürmenin cezası çok büyükOlay yeri Isparta: Bir köyü yakarak yok edecekti! Köylüleri anonsla yardıma çağırdı - YaşamBir köyü yakarak yok edecekti! Anonsla yardım çağırdıMilyonda bir ihtimal gerçekleşti! Görenler şoke oldu: Yetkililerle irtibata geçtiler - YaşamMilyonda bir ihtimal gerçekleşti! Görenler şoke olduÜlke sıcaktan bunalırken onlar soba yakıyor... Şehir merkezine yarım saat mesafedeler - YaşamŞehir 35 derece! Yarım saat ötesinde soba yakmak zorundalarYağış olmadı, çiftçi umutsuz! Kuraklık hasat zamanını buldu, verim deposunda yüzler düştü - YaşamKuraklık hasat zamanını buldu, verim deposunda yüzler düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...