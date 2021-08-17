Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın (KENTSEV) 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. yıldönümü dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul’da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor. Kentte bulunan 1 milyon 164 bin binanın yüzde 42,2’sine denk gelen 491 bin adedinin muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde hasar alması bekleniyor. 301 bin binanın hafif, 137 bin binanın orta, 39 bin binanın ağır, 13 bin binanın ise çok ağır hasar göreceği öngörülüyor. Bir binada 3,8 dairenin yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda toplam 1 milyon 866 bin adet konutun söz konusu şiddetli bir depremde hasar görmesi bekleniyor. Bu konutlarda yaşayan sayısının ise 6 milyon 157 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

FATİH VE BÜYÜKÇEKMECE BAŞI ÇEKİYOR

Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların yer aldığı ilçelerin başını 2 bin 83 adetle Fatih çekiyor.

Fatih’i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796’şar binayla Bağcılar ve Bahçelievler, 782 ile Bakırköy, 614 ile Bayrampaşa, 563 ile Esenyurt ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor. Söz konusu deprem senaryosunda ağır hasar alması beklenen bina sayısının en çok bulunduğu ilçe ise 6 bin 622 adetle Büyükçekmece. Büyükçekmece’yi 3 bin 496 binayla Fatih, 2 bin 616 ile Küçükçekmece, 1.825 ile Bağcılar, 1.768 ile Esenyurt, 1.707 binayla Silivri takip ediyor. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan İstanbul’da olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde hasar alması beklenen 491 bin binadan 438 bin adedinin (yüzde 89) orta ve hafif hasar görmesinin beklendiğini belirterek, bunların güçlendirmeyle kurtarılabileceğini söyledi.

İBB'den deprem raporu: 48 bin bina risk altında İBB tarafından yapılan deprem ve yapı stoğu araştırması, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem olması halinde 48 bin binanın ağır bir şekilde hasar alacağını ortaya koydu.