Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, sektörün durumunu değerlendirdi. Tarım ve hayvancılıkta merkez konumundaki Konya’nın küçükbaş varlığında da ülkede ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Çelik “Covid-19’a rağmen küçükbaş hayvan sayısında yüzde 12 artış sağladık ve sayı 55 milyona çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği 90 milyon küçükbaş hayvan sayısı hedefine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Bu hedefi emir görerek, gece-gündüz çalışıyoruz. Ülkede son 10 yılda küçükbaş hayvan sayımızda 17 milyon civarında artış sağlandı. Bunda üreticilerin ve birliklerin yanında hükûmetin ve Tarım ve Orman Bakanlığının büyük katkısı var. Devletin verdiği destekleri, hibeleri üreticimiz karşılıksız bırakmıyor” dedi.

17 BİN ÜNİVERSİTE MEZUNU

Sektöre yeni girenlere yönelik son dönemde ciddi hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Çelik “Daha önce hiç bu işi yapmamış, üniversite mezunu insanlarımız salgın süreciyle köylere kırsala dönüş sağladı. Üniversite mezunu 17 bin kişi sektöre dâhil oldu. Daha bilinçli şekilde verimi ve üretimde kaliteyi artırmak için çaba sarf ediyorlar” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı Bitlis’te tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında ilin ekonomisine 3 milyar TL kazandırırken, bu rakamın bu yıl yüzde 30 artması bekleniyor.

Şehir hayatı sıkıcı geldi, köye yerleşip hayvancılık yapmaya başladı İstanbul’da uzun süre çalıştıktan sonra şehir karmaşasından sıkılan Serdar Eroğlu, memleketi Tunceli’ye dönerek köyünde küçükbaş ve kümes hayvancılığı yapmaya başladı.