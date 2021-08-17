Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki E.P. çakmak gazından dolayı zehirlendi. Çarşamba devlet hastanesine kaldırılan genç çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

16 yaşındaki E.P., Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Kosova’da bir kasabada bin 500 kişi zehirlendi Kosova’nın Deçan kasabasında bin 500 kişi toplu halde zehirlendi. Zehirlenmenin nedeni henüz bilinmiyor.

Kosova'nın bir kentinde 1500 kişi zehirlendi, acil durum ilan edildi Kosova'nın batısında yer alan Deçan kentinde 1500 kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlendiği ve ülkede acil durum ilan edildiği açıklandı.

Malatya’da 55 işçi yemekten zehirlendi Malatya’da fabrika işçileri, yedikleri yemekten zehirlendi. İşçiler hastanelik oldu.