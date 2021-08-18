Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22’inci yılında Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce, inşa edilen konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda tören düzenlendi. Eski Metris Kışlası’nın olduğu askerî alanda yer alan Esenler Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1. Kısımdaki 531 konutun kura çekiliş töreni öncesinde, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu muhtemel bir İstanbul depremine karşı Esenler’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatarak hazırlanan örnek daireleri tanıttı.

“98 BİN 160 KONUTUN 56 BİNİNİ YENİLEDİK"

Kentsel dönüşümün, İstanbul ve Esenler içinde bir fırsata dönüştüğünü söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “2009 yılından beri Esenler’de Belediye Başkanlığı yapıyorum. Geldiğimiz günden bu tarafa Esenler’de yaklaşık olarak dönüşmesi gereken 98 bin 160 konutumuz vardı. Bu emeğin sonucunda alnımızın akıyla şunu söylüyoruz. 98 bin 160 konutun 56 binini yeniledik. Kuralarımızı çekiyoruz. Sonra da burada yaşam başlayacak. Kentsel dönüşüm, İstanbul ve Esenler içinde bir fırsata dönüşüyor” ifadelerinde bulundu.

Başkan Göksu’nun açıklamalarının ardından inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Olası İstanbul depremine karşı güvenli, geniş donatı alanlarına sahip, yeşil ile bütünleşmiş, yatay mimari üslubunda, akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşa edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek.

Meclis'ten kentsel dönüşüme ivme kazandıracak öneriler Hızlı bir tarama modeli ile yapı envanterinin çıkarılması, bu envanterle öncelikli kentsel dönüşüm projelerinin belirlenmesi istenen Meclis Deprem Araştırma Komisyonu raporunda, kentsel dönüşümle ilgili davaların öncelikle sonuçlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Tevfik Göksu: İBB ve CHP kentsel dönüşüme engel oluyor İBB AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna yönelik eleştirilerini sürdürdü.