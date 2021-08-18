Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nın Utah eyaletinde Lagoon Eğlence Parkı’nı ziyaret eden Lucy Grace Astilla, telesiyejde koltuk demirlerine asılı olarak hareket eden bir genç gördü.

15 METREDEN YERE ÇAKILDI

Gösteri yaptığını düşünen Astilla, 32 yaşındaki adamı filme aldı. İsmi açıklanmayan adam, çekim sonrası bir anda dengesini kaybederek 15 metreden yere çakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterle hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Polisler ve lunapark yetkilileri, aracın arızalı görünmediğini söyleyerek ölümle ilgili soruşturma başlattı. Polis şefi Wayne Hansen, “Bunu neden yaptığını veya neler olduğunu bilmiyoruz” dedi.

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