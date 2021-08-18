Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, Uşak merkeze bağlı Sarıdere köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Ormanlık alanda dumanları fark eden vatandaşlar, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aradı. İhbarlar üzerinde yangın yerine 14 arazöz, 2 dozer, 4 helikopter, 4 su ikmal ve 10 ilk müdahale aracı gönderildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ayrıca yangın yerine Orman İşletme Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya ve İl Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin 3 saatlik titiz çalışması sonucunda yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alanın yandığı yangında soruşturma başlatıldı.

İzmir’deki orman yangını kontrol altında ​ İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Uşak’taki yangın kontrol altına alındı Uşak’ta tarım arazisi ve meşelik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Helikopterin de müdahale ettiği yangında yaklaşık olarak 90 hektar alan zarar gördü.