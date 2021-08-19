Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar’a çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne sebep olan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan genç kızdan geriye bisikletiyle kaydettiği görüntüleri kaldı.

Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.

14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti Kayseri'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.