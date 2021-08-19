Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl İlçesi Yenice Mahallesi Doktor Halilbey Caddesi’nde gerçekleşen olayda, apartmanın zemin katında sigara için bir kişi uyuya kalınca apartmanda yangın çıktı.

SİGARA İÇERKEN UYUYA KALDI

Yalnız yaşayan 42 yaşındaki İbrahim Y., sigara içerken uyuya kaldı. Elinden düşen sigara sebebiyle yatak kısa süre sonra alev aldı. Kısa sürede daireyi saran alevlerin arasından yaralı çıkan İbrahim Y., 112 Acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Vücudunda 3. derece yanık oluşan İbrahim Y., Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. İbrahim Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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