Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de hemzemin geçidine kontrolsüz bir biçimde girdiği öğrenilen otomobili tren biçti. Kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

HEMZEMİN GEÇİDİNE KONTROLSÜZ GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Durusunbey ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Kurtlar yol ayrımında, hemzemin geçidine kontrolsüz giren otomobile yük treni çarptı. Otomobilde bulunan ismi tespit edilemeyen kadın olay yerinde, oğlu da 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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