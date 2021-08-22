Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı Çad Koordinatörü Galip Bilecen ile Çad Temsilcisi Ömer Sultan tarafından temeli mart ayında atılan cami inşaatı, beş ay gibi kısa sürede bitirilerek bölge halkının hizmetine sunuldu. Cami açılışı ile ilgili bilgi veren İhlas Vakfı Çad Koordinatörü Bilecen, hayırseverlerin katkıları ile kısa zamanda cami inşaatını bitirdiklerini ve hizmete açtıklarını belirtti. Caminin 650 m² büyüklüğünde bir arsa üzerine 140 m² oturumlu olduğunu belirten Bilecen, şadırvan ve müştemilatın da hizmete girdiğini söyledi. Bilecen, önümüzdeki günlerde iki katlı Kur’ân-ı kerim kursu inşaatının da başlayacağı müjdesini vererek, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Cuma namazı için camiye gelen Çadlı Müslümanlar Türkiye’ye, İhlas Vakfına ve hayırseverlere dua ederek en içten selamlarını gönderdi.

İhlas Vakfı Afrika’da bayramı yaşattı İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın “Kurban Bayramlarında özellikle Afrika’da yollarımızı bekleyen pek çok ihtiyaç sahibi kardeşimizin yüzünü güldürdük” dedi.