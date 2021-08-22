Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun birçok ilçesinde büyük hasara yol açtı. Kastamonu genelinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 71’e yükselirken, Sinop’ta 10, Bartın’da 1 olmak üzere 82 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketinden en çok zarar gören ilçe olan Bozkurt'ta, kayıp ihbarı yapılan 10 vatandaşı arama çalışmaları devam ederken, ekipler ilçenin yaralarını sarabilmek için gece gündüz çalışıyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ilçede temizlik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kastamonu’da 6 bin 236 personel, 813 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 4 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 785 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 34 bobcat, 16 itfaiye aracı, 11 cenaze aracı, 34 bot ve 81 motopomp, 3 dalgıç pompa, 31 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı bulunuyor.

Selden etkilenen ekmek teknelerini böyle terk ettiler Kastamonu'nun Abana ilçesinde bulunan ve onlarca kişinin ekmek kapısı olan Küçük Sanayi Sitesi sel felaketinden olumsuz etkilendi. Yıkım kararı alınan sanayi sitesinin esnafı, kurtarabildikleri eşyaları alarak iş yerlerini terk etti.

Kastamonu'da yıkılan bir binanın müteahhidine gözaltı İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.