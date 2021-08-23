Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Eğer hem gönül rahatlığıyla dondurmamı yiyeyim hem de evdeki yumuşayan muzları değerlendireyim diyorsanız bu sağlıklı tarif tam size göre.

Malzemeler:

¥ 1 büyük boy muz

¥ 2 yemek kaşığı süt

¥ 1 yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Biliyorsunuz ki muzlar çok çabuk yumuşayıp kararıyor bu aşamada muzlu bir kek çırpmayacaksanız, dilimlediğiniz muzları buzluğuna atın. Dondurma yapımı için birkaç saat bekleyerek donmuş muzu, 2 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı kakao ile robottan geçirin. Krem kıvamına eriştiğinde karışımınızı kaplara koyun ve buzluğunuzda tekrar ona yer açın. Kısa bir sürede hazır olan dondurmanız ile artık para verip dondurma almak istemeyeceksiniz. Bu tarifte kararan muzlarınızın yanı sıra yumuşamış şeftali, kayısı gibi meyveleri de değerlendirebilirsiniz.

Karpuz ve dondurmayı içmeye ne dersiniz? Smoothie, taze meyve ya da sebzelerin sıkılmasıyla hazırlanan bir içecektir. Özellikle diyet yapanlar ve sporcular tarafından sık sık tüketilir.

Kansere ‘dondurma’ tedavisi Amerika’da yapılan Meme Cerrahları Birliği Kongresinde yayınlanan bir çalışmada 60 yaşın üstündeki meme kanseri hastalarında, eğer tümörleri küçükse ameliyat yerine krioablasyon olarak adlandırılan dondurma tedavisi ile de cerrahiye benzer sonuçlar alınabildiği bildirildi.