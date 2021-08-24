Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi otopark alanında durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis tarafından yapılan aramada, araç içerisinde bulunan iki şahıstan 2.66 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu hap ve 485,27 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlının gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon İstanbul uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon İstanbul uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.