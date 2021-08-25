Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Kademe mevkiinde aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın duvarına çarptı.
Tekerleği kopan araç kaldırıma çıktıktan sonra zorla durabildi.

Araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında şans eseri kaldırımda yürüyen bir yaya yoktu.

Feci kaza! Halk otobüsü 7 aracı biçti Feci kaza! Halk otobüsü 7 aracı biçti Tekirdağ’da halk otobüsünün frenini boşalması üzerine kontrolden çıkmasıyla 7 araca çarpıp durdu.

Trafik kazası geçirmişlerdi! Yan yana toprağa verildiler Trafik kazası geçirmişlerdi! Yan yana toprağa verildiler Adana’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden babaanne, dede ve 12 yaşındaki torununun cenazesi yan yana toprağa verildi.