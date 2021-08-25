Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Kademe mevkiinde aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın duvarına çarptı.
Tekerleği kopan araç kaldırıma çıktıktan sonra zorla durabildi.
Araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza anında şans eseri kaldırımda yürüyen bir yaya yoktu.
Feci kaza! Halk otobüsü 7 aracı biçti Tekirdağ’da halk otobüsünün frenini boşalması üzerine kontrolden çıkmasıyla 7 araca çarpıp durdu.
Trafik kazası geçirmişlerdi! Yan yana toprağa verildiler Adana’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden babaanne, dede ve 12 yaşındaki torununun cenazesi yan yana toprağa verildi.