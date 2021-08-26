Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi Saraçlı Küme Evleri mevkiinde akşam saat 19.30 sıralarında kaza meydana geldi. Giresun istikametine doğru seyreden H.K. idaresindeki raç ile aynı istikamette seyreden 54 yaşındaki Faruk Topal idaresindeki motosiklet şerit değiştirirken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet ve sürücüsü ayrı yerlere savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmalarının üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Faruk Topal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALKOLSÜZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otomobil sürücüsü H.K.’nın yapılan kontrolde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü, sağlık kontrollerinin ardından Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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