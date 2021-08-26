Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde bir kamyonet yanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle geri dönüşüm için karton toplayan şahsın aracının kasasındaki kartonlar seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir şekilde bir anda alev alarak yanmaya başladı.

CANI PAHASINA YANAN ARACA BİNİP UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Alevlerin yükselmesi üzerine kamyon sürücüsü durumu fark ederek, ilk önce yangına müdahale etmek istedi. Başarılı olamayınca da başka araçlar zarar görmemesi için aracın direksiyona geçerek uzaklaştırmaya çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin artması üzerine durum polis ve itfaiye ekibine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

ARACIN KASASI YANDI, ONLAR OKEYİ BIRAKMADI

Kamyonetin kasasındaki yangın sırasında, olay yerinin yakınındaki kıraathanede okey oynayan bazı kişilerin ilk etapta masadan kalkmaması dikkat çekti. Yangının büyümesi üzerine vatandaşların masalardan kalktıkları görüldü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, kamyonetin kasasında maddi hasar meydana geldi.