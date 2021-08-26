Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almus ilçesine bağlı Omandibi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sebebi henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerin bölgeye Orman İşletme Şefliği arazözleri ile Çat Beldesine ait itfaiye aracı sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların yardımı ekiplerin müdahalesi ile yangına kısa sürede müdahale edildi.

Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Çat Belde Belediye Başkanı Ramazan Altun, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini kaydetti .

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın etkilendiğini belirten Başkan Altun, "Kümeevler bölgesinde yangın çıktığını arkadaşlar aradı. Buraya tabi kepçeler, itfaiyeler belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yangının hangi sebepten dolayı çıktığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Aydın’ın Germencik ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Manisa’da orman yangını başladı Manisa’nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm orman alanı küle dönerken, orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.