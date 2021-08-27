Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteoroloji uyardı, sıcaklar geri geliyor Türkiye’nin en sıcak illerinden Aydın’da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar Bursa ve Trakya için de artan sıcaklığa karşı yaşlı ve çocuklara uyarılarda bulundu.