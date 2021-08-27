Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karasu'da evlerinden kaçarak denize geldikleri öğrenilen üç çocuk, cankurtaran ekiplerinin yanına giderek “Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz” diyerek yardım istedi.

Cankurtaran ekipleri ilk olarak kulelere anons yaparak karada arama çalışması yaptı.

Ardından üç çocuğun gösterdiği bölgede jetski ile suda arama yapan ekipler, 12 yaşındaki Muhammed Aydın’ı kıyıya metrelerce mesafede suyun altında buldu.

Kıyıya çıkartılan çocuğa ilk müdahale cankurtaran ekiplerince yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın’ın kesin ölümün sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.