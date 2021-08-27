Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerinde meydana gelen kazada; Ü.İ. (28) otomobiline binmek istediği sırada, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

U.B. olay yerinden bir araçla uzaklaşırken, kurşunlardan ikisinin bacağına denk gelmesi sonrası Ü.İ. hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan emniyet ekipleri, U.B.’nin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Adliyesi’ne getirilen U.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından silahla adam yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Adana'nın Feke ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da 11 yıllık husumet kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kafasından vurulan baba hayatını kaybetti, 2 oğlu ise ağır yaralandı.