Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.K. annesi H.K.’den para istedi. Anne H.K.’nin M.K.’ye ret cevabı vermesi üzerine anne-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K. evlerinin önünde bulunan odunluğu ateşe vererek evden kaçtı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de evi ateşe verdikten sonra kaçan M.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esnafın dalgınlığı, çöp toplayan çocuğu yaktı Gaziantep’te girdiği çöp konteynerinde üzerine sıcak çay dökülen çocuk, olay yerine gelen ambulanstan kaçtı. Plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korkan çocuk, esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ikna olarak hastaneye gönderildi.

Tokat'ta çıkan yangın büyümeden söndürüldü Tokat’ın Almus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.