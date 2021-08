Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ



¥ Bilindiği üzere temizlik denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de karbonattır. İster karbonat döktüğünüz nemli bir bezle meyve ve sebzelerinizi silin, ister yıkama suyuna döküp besinleri bekletin. Her yöntem de faydalı olacaktır.

¥ Her gün kullandığınız tarak ve fırçaları hijyen açısından belirli aralıklarla temizlemek gerekiyor. Peki nasıl temizleyeceğiz? Sıcak su dolu bir kabın içerisine bir tatlı kaşığı karbonat koyup, taraklarınızı bir süre içerisinde bekletip durulayın.

¥ Bulaşıklarınızda bulunan inatçı yağ lekelerinden de karbonat yardımıyla kurtulabilirsiniz. Makinenizi çalıştırmadan önce karbonat da eklemeyi unutmayın.

¥ Sinek ve böcek sokmaları epey can sıkıcıdır. Bu gibi durumlarda su ve karbonatı karıştırarak elde ettiğiniz sıvıyı ısırılmış bölgeye sürüp beklettiğinizde iyi geldiğini göreceksiniz.

¥ Ağız temizliğinde karbonatın gücünü duymayan yoktur. Bir bardak suya karbonat ekleyin ve ağzınızı bu karışımla çalkalayın. Ağzınızın kötü kokudan arındığını hemen fark edeceksiniz.

¥ Narin bir tene sahip olan bebeğinizin kıyafetleri için kimyasaldan uzak durmak isteyebilirsiniz. Ancak ek gıda sürecindeki inatçı lekeler de epey can sıkıyor. Bu aşamada organik bir deterjanla yarım bardak karbonatı karıştırarak çamaşırlardaki lekelerden kurtulabilirsiniz.

Pestisit tehdidinde sirkeli su işe yaramıyor, doğru yöntem karbonat Çoğu tarım ürününün yetiştirilmesinde kullanılan pestisit içeren kimyasal ilaçların, sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, meyve sebzeleri sirkeli suda bekletmenin faydasız olduğunu söyledi. Balcı, pestisite karşı etkili silahın karbonat olduğunu da sözlerine ekledi.

Meyve ve sebzeyi karbonatlı su ile yıkayın İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Negin Azarabadi, meyve sebzelerin karbonatlı su ile yıkanması gerektiğini söyledi.